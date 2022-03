Accogliere un nuovo dipendente in azienda

L’inizio di un lavoro in una nuova azienda per un dipendente è un pò come il primo giorno di scuola per un bambino

La Redazione 24

Notizie 24,

venerdì 04 Marzo 2022.

Mettere a proprio agio il nuovo assunto è fondamentale per iniziare con il piede giusto e creare sin da subito un ottimo legame lavorativo. Per quanto un sorriso e una stretta di mano siano utili a smorzare la tensione dei primi minuti, è importante fare anche altre considerazioni in merito a questo primo periodo.

Cosa significa onboarding? E perché è così importante

È fondamentale che ogni membro del tuo team sia felice. Statisticamente i dipendenti che sono maggiormente motivati, si interessano particolarmente e danno il cento per cento nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L’onboarding è un fattore che incide notevolmente sul rapporto personale tra i dipendenti di un’azienda, per questo motivo questo processo non può durare pochi giorni. L’inserimento di un dipendente in azienda richiede un piano ragionato che può durare anche mesi. Lo scopo è quello di motivare i nuovi dipendenti, farli sentire al sicuro, in modo tale che tutto il teamwork tragga profitto dall’ingresso di una nuova figura.

Preparare un kit di benvenuto

Ogni azienda ha un flusso di nuovi arrivati differente dall’altra. Preparare un raccoglitore con delle informazioni è una mossa strategica molto apprezzata, che aiuterà a tenere impegnate le nuove figure nei primi minuti.

Nelle aziende che hanno un maggiore numero di assunzioni, un kit di benvenuto diventa quasi fondamentale, proprio perché non sempre è disponibile una figura che può rispondere a tutte le domande del nuovo assunto.

Per questo motivo non bisogna trascurare nessun genere d’informazione presente nel kit di benvenuto che potrebbe risultare utile. Ecco cosa questo dovrebbe includere:

Una lettera di benvenuto personalizzata, sentirsi chiamati per nome sin dal primo momento crea delle sensazioni molto positive in una persona.

Una cartina dell’ufficio che metta in evidenzia i luoghi più importanti che possono risultare utili al nuovo arrivato.

La missione aziendale, spiegando perché il compito di ogni singola risorsa è fondamentale per il raggiungimento dei grandi obiettivi aziendali.

Un calendario con gli eventi aziendali lavorativi e non.

Regalare un gadget aziendale

Se il kit di benvenuto è meglio consegnarlo al nuovo arrivato durante i suoi primi minuti di lavoro, viceversa un gadget aziendale può essere regalato al termine della giornata. È bene però fare delle considerazioni in merito al dono che si vuole fare al proprio dipendente.

Un gadget deve essere di facile impiego, meglio se può essere utilizzato in ufficio, come ad esempio una borraccia con logo, delle penne personalizzate, dei quaderni, delle tot bag e molto altro. Regalare qualcosa è un potente strumento che fa sentire al centro del progetto una persona che soprattutto assocerà il dono ricevuto, sí alla vostra azienda, ma soprattutto anche a voi come persona. Per questo motivo è importante scegliere il giusto dono.

Seguendo questi semplici passi, ogni nuovo dipendente si sentirà a suo agio sin dai primi giorni di lavoro, inoltre comprenderà prima qual è la cultura della vostra azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA