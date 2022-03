Auto in fiamme a Isola Capo Rizzuto, salvi due anziani

Intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Crotone

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Isola Capo Rizzuto,

venerdì 04 Marzo 2022.

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta alle ore 11.05 circa nel comune di Isola Capo Rizzuto per incendio autovettura.

La vettura interessata una Fiat Bravo in transito. A bordo una coppia di anziani che accortisi del fumo fuoriuscire dal vano motore accostavano il mezzo bordo strada abbandonando lo stesso prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito ed alla completa estinzione del rogo.

Non si registrano danni a persone.

