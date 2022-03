Auto in fiamme sulla Strada Statale 107 zona Belvedere Spinello, nessun ferito

Intervento immediato dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

venerdì 04 Marzo 2022.

Alle ore 23:30 circa una chiamata allertava la sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, per un’auto in fiamme sulla ss 107 al km 118 Belvedere Spinello.

All’arrivo sul posto vi era una Fiat Panda totalmente avvolta dalle fiamme, i vigili del fuoco hanno spento l’incendio mettendo in sicurezza la statale aperta al traffico, sul posto i carabinieri di Santa Severina per i rilievi del caso.

