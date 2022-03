Cirò Marina. Migliaia di persone, associazioni e istituzioni presso il polo d’Infanzia: Attivata una raccolta di beni per il popolo ucraino

Continua l’impegno umano e sociale della Baby Kinder Park, a favore del popolo ucraino e per ribadire ancora una volta, stop alla guerra

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

venerdì 04 Marzo 2022.

Dopo avere partecipato nella giornata di martedì scorso a Crotone alla manifestazione “ Europe For Peace” a sostegno della popolazione Ucraina e contro tutte le guerre, dove si sono ritrovate migliaia di persone, associazioni, istituzioni, presso il polo d’Infanzia è stata subito attivata una raccolta di beni di prima necessità: igienici sanitari, alimenti, indumenti, prodotti per l’infanzia e quanto ognuno della grande famiglia del BKP ha potuto e voluto donare. L’opera di sensibilizzazione avanzata dalla Dirigente, Lucia Sacco e dal presidente della Cooperativa Family Center, Grisolia Noemi, è stata nell’immediato accolta dalle famiglie del BKP, che hanno fatto confluire presso la struttura, un notevole quantitativo, come dicevamo, di derrate alimentari e non. Una prima raccolta che è stata subito consegnata a un gruppo di nostri concittadini Ukraini che si sono detti grati per quanto la comunità sta facendo a sostegno della loro vita, della loro causa, del loro popolo. Un primo camion quindi partirà oggi alla volta dell’Ucraina con quanto raccolto fino a ieri, proveniente dalla solidarietà di tante altre famiglie, anche di connazionali. Una prima raccolta, quind,i voluta dai promotori, Lutsyk Iuliia, Slichenko Oksana e dal prete ortodosso Vasiliy Kulyniak. Questo un primo momento al quale ne seguiranno altri, ci ha dichiarato la Dirigente Lucia Sacco, che in merito ha sentito anche il Sindaco, Sergio Ferrari, per eventuali altre comuni iniziative che saranno concertate in una imminente riunione presso la casa Comunale.

