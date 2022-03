Doppio Oro per Rosaria Pettinato nel tiro a Piattello (English), Bronzo per Francesco Renda ed Egidio Palmieri

Al gran premio di English Sporting organizzato dalla FIDASC presso il Centro Federale Fidasc di Campagna, in data 26 e 27 febbraio

Campagna (SA),

venerdì 04 Marzo 2022.

In questa disciplina si sparano solo doppietti con diverse difficolta´, disciplina molto impegnativa , la prova prevedeva 100 piattelli su 12 postazioni, e su circa 90 concorrenti.

La Calabria ha ottenuto 5 podi -afferma il presidente Enzo Renda del Campo da Tiro Rosa Renda- di cui un 3° posto cat juniores con Francesco Renda, 2 medaglie oro cat lady con Maria Rosaria Pettinato ed 2 medaglie bronzo con Egidio Palmieri cat master tutti appartenenti all´ A.S.D. Campo da Tiro Rosa Renda di Ciro´ (KR).

Il piccolo Francesco dedica la vittoria al nonno Ciccio che il 27 febbraio compie gli anni ma che segue Francesco dai cieli.

Siamo felici di aver rappresentato la Calabria anche in questa manifestazione e soddisfatti per i risultati ottenuti.

L´allenatore Enzo Renda esperto della disciplina e componente della commissione nazionale, ha fiducia nei propri atleti ed augura loro sempre e solo medaglie d´oro.

Un ringraziamento va anche all´armeria Bevilacqua di Verzino ed al Team Cheddite per la sua disponibilita´.

Ad majora semper.

