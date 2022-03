Juve, rientrano in tre: c’è Dybala. Ma si ferma di nuovo Bonucci. Cambi in mezzo?

Juve, ora inizia l’operazione recuperi: rientrano in tre, c’è Dybala. Ma si ferma di nuovo Bonucci. Cambi in mezzo?Dei nove giocatori assenti nelle ultime partite, Allegri ne ritrova uno per reparto in vista della partita di domenica con lo Spezia: Vlahovic da valutare, si candidano i giovani continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 04 Marzo 2022.

