Ocm Vino: un milione e mezzo per le aziende vitivinicole, pubblicata graduatoria provvisoria: 43 domande finanziabili

venerdì 04 Marzo 2022.

Disponibile, sul portale istituzionale www.regionecalabria.it, la graduatoria provvisoria della misura Investimenti dell’Ocm vino, relativa alla campagna 2021/2022. Sono 43 le domande ritenute ammissibili e finanziabili, per un importo erogabile complessivo pari a 1.472.777,02 euro, dei quali 885.204 euro costituiscono la quota assegnata alla Regione Calabria dal Mipaaf, in relazione alla ripartizione dei fondi del Pns, il Programma nazionale di sostegno, mentre il resto è frutto di economie su altre misure Ocm.

“Con questa misura – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – promuoviamo modernità, competitività e qualità nel comparto vitivinicolo regionale, sostenendo in particolar modo l’innovazione tecnologica e la sostenibilità economica ed ambientale delle aziende calabresi, al fine di valorizzare maggiormente le produzioni di qualità ed aumentare il loro appeal sui mercati”.

La pubblicazione del decreto e della graduatoria provvisoria relativi agli investimenti Ocm vino arriva a meno di un mese dalla pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno a valere sulla misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, relativa alla campagna 2021/2022 dell’Ocm vino, per la quale erano invece risultate ammissibili e finanziabili 48 domande, con risorse complessive pari a 1.191.415,78 euro.

I nuovi fondi sono destinati ai produttori e trasformatori di vino ed il contributo erogabile disposto può arrivare fino al 50% della spesa sostenuta, per investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi regionali sul portale istituzionale www.regione.calabria.it, gli interessati potranno presentare eventuali istanze di riesame delle proprie posizioni esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it.

