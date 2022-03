Sabatini: “Inter, eri un sogno. Ma ho sbagliato io. Ora prendi Frattesi”

Sabatini: “Inter, eri un sogno. Ma ho sbagliato io. Ora prendi Frattesi”Il d.s. della Salernitana ex nerazzurro:”Ero solo consulente, non dovevo farlo. Loro in crisi? Una flessione fisiologica saranno aggressivi” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 04 Marzo 2022.

Sabatini: “Inter, eri un sogno. Ma ho sbagliato io. Ora prendi Frattesi”Il d.s. della Salernitana ex nerazzurro:”Ero solo consulente, non dovevo farlo. Loro in crisi? Una flessione fisiologica saranno aggressivi”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA