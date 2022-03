Federer verso il rientro in autunno: “Niente fretta, ho dovuto reimparare a camminare”

Federer verso il rientro in autunno: “Niente fretta, ho dovuto reimparare a camminare”Ospite a Lenzerheide per la Coppa del Mondo di sci, Roger ha fatto il punto della situazione con la tv svizzera: “Sto bene, ma ho usato le stampelle per due mesi e ora sto ricostruendo tutto” continua a leggere su La Gazzetta dello […]

sabato 05 Marzo 2022.

Federer verso il rientro in autunno: “Niente fretta, ho dovuto reimparare a camminare”Ospite a Lenzerheide per la Coppa del Mondo di sci, Roger ha fatto il punto della situazione con la tv svizzera: “Sto bene, ma ho usato le stampelle per due mesi e ora sto ricostruendo tutto”

