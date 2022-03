Milan, riecco Ibrahimovic: torna a disposizione dopo 42 giorni

Milan, riecco Ibrahimovic: torna a disposizione dopo 42 giorni”Sta meglio e probabilmente sarà con noi a Napoli”, ha detto Pioli in conferenza. Zlatan in questa stagione ha segnato 8 gol in 11 partite continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 05 Marzo 2022.

Milan, riecco Ibrahimovic: torna a disposizione dopo 42 giorni”Sta meglio e probabilmente sarà con noi a Napoli”, ha detto Pioli in conferenza. Zlatan in questa stagione ha segnato 8 gol in 11 partite

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA