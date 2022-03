Oggi Cirò Marina sarà protagonista nella puntata della “Mappa dei Piaceri” con Luigi Grandinetti e Alessandra Carelli

Luigi Grandinetti con la sua troupe in visita a Cirò Marina per registrare una puntata dedicata alla storia, pesca, gastronomia e vino cirò

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 05 Marzo 2022.

Oggi nella puntata della “Mappa dei Piaceri”, -afferma Alessandra Carelii- vi porteremo a Cirò Marina, visiteremo il Museo Archeologico, andremo a vedere i Mercati Saraceni insieme ad Elio Malena poi andremo al porto per parlare di pesca con Giarcarlo Malena, assaggeremo la cucina del ristorante Aquarama e finiremo con un calice della Tenuta Iuzzolini.

Non perdetevi questo fantastico viaggio all’insegna della cultura, della tradizione e dell’ enogastronomia.

In onda su ESPERIA TV canale 18

Streaming live su www.esperia.tv

Canale YouTube in HD “mappadeipiaceri”

Oggi ore 14.30

Domani ore 15.00

Martedì ore 21.00

Mercoledì ore 23.30

© RIPRODUZIONE RISERVATA