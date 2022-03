Serena punge: “Se avessi fatto come Zverev, forse sarei in galera”

Serena punge: “Se avessi fatto come Zverev, forse sarei in galera”La Williams in un’intervista con la Amanpour riflette sull’esistenza di due pesi e due misure nel mondo del tennis. Poi ammette: “Il record dei 24 Slam è ancora un obiettivo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 05 Marzo 2022.

