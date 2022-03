Dybala, la Juve frena, l’Inter rilancia: Marotta ci prova e Inzaghi aspetta una nuova Joya

Dybala, la Juve frena, l’Inter rilancia: Marotta ci prova e Inzaghi aspetta una nuova JoyaContatto tra l’a.d. nerazzurro e l’agente dell’argentino prima dell’incontro con la dirigenza bianconera. Pronti 7,5 milioni più bonus per 5 anni per far felice il tecnico continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 06 Marzo 2022.

