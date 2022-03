Galli: “Meret è il più forte portiere italiano, Leao come Mbappé”

La Redazione24

,

domenica 06 Marzo 2022.

Galli: “Meret è il più forte portiere italiano, Leao come Mbapp锓Le parate di Maignan non sono da tramandare ai posteri, ma efficaci. Meret è tecnicamente il miglior portiere in Italia, però deve aggiungere la personalità”, ha dichiarato, Giovanni Galli, il doppio ex di Napoli e Milan

