Pioli entra nella Top 10: 125 panchine rossonere come Zaccheroni

Pioli entra nella Top 10: 125 panchine rossonere come ZaccheroniA Napoli il tecnico emiliano taglierà un prestigioso traguardo personale. E anche se non nomina mai la parola “scudetto”, punta a fare come Zac… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 06 Marzo 2022.

Pioli entra nella Top 10: 125 panchine rossonere come ZaccheroniA Napoli il tecnico emiliano taglierà un prestigioso traguardo personale. E anche se non nomina mai la parola “scudetto”, punta a fare come Zac…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA