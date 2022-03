Pioli, Spalletti è la tua bestia nera: 11 sfide, solo 3 punti. E in trasferta è fermo a 0

domenica 06 Marzo 2022.

Pioli, Spalletti è la tua bestia nera: 11 sfide, solo 3 punti. E in trasferta è fermo a 0Nel posticipo della 28ª giornata di Serie A, Napoli e Milan si affrontano al “Maradona”. Per Pioli, il confronto con Spalletti non ha mai portato un successo: guarda il video con tutti i precedenti

