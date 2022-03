Conte: “L’Inter mi chiese lo scudetto in 2 anni e mi fece fare come volevo. Qui no, serve tempo”

Conte: “L’Inter mi chiese lo scudetto in 2 anni e mi fece fare come volevo. Qui no, serve tempo”Il tecnico italiano alla vigilia di Tottenham-Everton: “La dirigenza non mi ha dato scadenze per alzare un trofeo. Stiamo cambiando tanto, ed è tutto diverso rispetto alle mie precedenti esperienze” continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

lunedì 07 Marzo 2022.

Conte: “L’Inter mi chiese lo scudetto in 2 anni e mi fece fare come volevo. Qui no, serve tempo”Il tecnico italiano alla vigilia di Tottenham-Everton: “La dirigenza non mi ha dato scadenze per alzare un trofeo. Stiamo cambiando tanto, ed è tutto diverso rispetto alle mie precedenti esperienze”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA