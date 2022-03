Incontro per il rinnovo e Villarreal: la doppia partita di Dybala

Giorni cruciali per l'attaccante argentino: giovedì l'incontro tra il suo agente e la dirigenza, lui intanto accelera per esserci nel ritorno di Champions con il Villarreal

lunedì 07 Marzo 2022.

