Juve, la settimana dei rinnovi: non solo Dybala, le cifre e le trattative per i 5 in scadenza

Juve, la settimana dei rinnovi: non solo Dybala, le cifre e le trattative per i 5 in scadenzaL’appuntamento per giovedì per aprire il fronte più caldo, quello di Dybala, segna l’inizio dei colloqui: la situazione di ciascuno, dal nuovo accordo ai dettagli con Cuadrado alle posizioni ancora lontane con Bernardeschi continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

lunedì 07 Marzo 2022.

Juve, la settimana dei rinnovi: non solo Dybala, le cifre e le trattative per i 5 in scadenzaL’appuntamento per giovedì per aprire il fronte più caldo, quello di Dybala, segna l’inizio dei colloqui: la situazione di ciascuno, dal nuovo accordo ai dettagli con Cuadrado alle posizioni ancora lontane con Bernardeschi

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA