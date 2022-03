La voce fuori dal coro della Krav Maga Kroton Academy

L’associazione sportiva dilettantistica Krav Maga Kroton Academy, unica realtà accreditata nella regione Calabria dall’ IKMI all’insegnamento delle tecniche di Krav Maga e Difesa Personale

La Redazione

Crotone,

lunedì 07 Marzo 2022.

L’associazione si afferma ancora una volta come realtà distante dagli stereotipi e presente e rispondente ai fabbisogni e alle problematiche della società reale.

Questo 8 marzo, dicono gli istruttori, non ci saranno celebrazioni ne festeggiamenti. Solo un minuto di silenzio prima dei consueti allenamenti del martedì, per rispetto alle tante, troppe donne che ancora non hanno proprio nulla da festeggiare .

Ma accanto al ricordo da onorare sono fondamentali le azioni da intraprendere: per questo giovedì 10 marzo, presso la palestra del IIS Pertini Santoni, dalle ore 19 si terrà il laboratorio gratuito “NON FIORI MA OPERE DI BENE: fuori dai cori dell’8 marzo- educhiamo gli uomini a rispettare le donne.” , open day esperenziale con istruttori di difesa personale, psicologi e istituzioni.

Il Krav Maga nasce come tecnica di difesa personale utilizzata dai corpi speciali israeliani ed è ad oggi adottata in gran parte del mondo come metodo di difesa personale, poiché sviluppato su movimenti naturali che non richiedono necessariamente prestanza fisica. Gli allievi vengono educati sin dalle prime lezioni al RISPETTO come fondamento della disciplina e del proprio modo di porsi non solo nel circuito sportivo ma nel mondo.

In ottemperanza alle normative previste dalle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, redatte ai sensi del Decreto Legge 21 Aprile 2021 n.52, del Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105, del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 e aggiornate al 04 ottobre 2021, per accedere alla struttura è necessario esibire documento d’identità e green pass in corso di validità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA