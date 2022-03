Pioli rompe il tabù Spalletti: “Ma l’Inter resta la favorita per lo scudetto”

La Redazione24

,

lunedì 07 Marzo 2022.

Pioli rompe il tabù Spalletti: “Ma l’Inter resta la favorita per lo scudetto”Il tecnico rossonero non aveva mai battuto quello del Napoli. Felice per il risultato, lancia però una critica: “Sarebbe stato giusto arrivare a questo punto senza squadre con partite da recuperare”

