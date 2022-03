Sacchi: “Gran bel Milan, ma non si monti la testa. Il Napoli? Osimhen e basta”

lunedì 07 Marzo 2022.

Sacchi: “Gran bel Milan, ma non si monti la testa. Il Napoli? Osimhen e stop”L’ex c.t.: “I rossoneri hanno difeso bene di squadra, poi Hernandez e Leao mi hanno impressionato: sì, possono restare in testa fino alla fine. Spalletti può risalire, ma la piazza non è abituata a vincere”

