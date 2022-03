Szczesny decisivo per il corto muso di Allegri: in porta la Juve ha un altro Vlahovic

Szczesny decisivo per il corto muso di Allegri: in porta la Juve ha un altro VlahovicI salvataggi del polacco decisivi per il terzo successo consecutivo di misura, il 12° in stagione. Protagonista in negativo dell’inizio shock, il portiere è un ingrediente fondamentale delle vittorie con un gol di scarto: incide come un bomber continua a […]

La Redazione24

,

lunedì 07 Marzo 2022.

Szczesny decisivo per il corto muso di Allegri: in porta la Juve ha un altro VlahovicI salvataggi del polacco decisivi per il terzo successo consecutivo di misura, il 12° in stagione. Protagonista in negativo dell’inizio shock, il portiere è un ingrediente fondamentale delle vittorie con un gol di scarto: incide come un bomber

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA