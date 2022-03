Dieci indisponibili e poche soluzioni: le “allegrate” di Max per arrivare in fondo

La Redazione24

,

martedì 08 Marzo 2022.

Dieci indisponibili e poche soluzioni: le “allegrate” di Max per arrivare in fondoLocatelli alla McKennie per far posto ad Arthur. Danilo a sinistra per arretrare Cuadrado e fare spazio a Bernardeschi. Tutti i possibili esprimenti di Allegri per sfruttare l’organico a disposizione in questo finale di stagione

