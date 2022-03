Inter (quasi) al completo verso Liverpool. Vidal favorito su Gagliardini

Inter (quasi) al completo verso Liverpool. Vidal favorito su GagliardiniUnico assente lo squalificato Barella, col cileno in pole per sostituirlo. Nel tardo pomeriggio il volo per Liverpool: ci sarà anche il presidente Zhang continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 08 Marzo 2022.

