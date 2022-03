Juve, la difesa è di nuovo blindata: ecco come Allegri ha ritrovato solidità

La Redazione24

,

martedì 08 Marzo 2022.

Juve, la difesa è di nuovo blindata: ecco come Allegri ha ritrovato soliditàDa novembre in avanti solo il Real Madrid subisce meno gol in Europa. Fondamentale il recupero del jolly Danilo, ma tra i segreti della fase difensiva bianconera c’è anche Morata

