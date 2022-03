Cirò ottiene un finanziamento dal GAL Kroton per la creazione di un itinerario turistico nel centro storico

Un finanziamento nell’ambito del PSR Calabria 2014/2020 misura 19.2 di €. 75.511,75, avrà la funzione di migliorare alcuni angoli del centro storico

LaRedazione

Cirò,

mercoledì 09 Marzo 2022.

Un vero e proprio itinerario turistico per cittadini residenti e turisti, oltre che per le scolaresche con l’installazione di cartelli info, totem per spiegazioni. “Nei giorni scorsi – scrive in una nota il sindaco Francesco Paletta- abbiamo ottenuto il decreto di finanziamento di un altro progetto strategico ed importante presentato nei mesi scorsi destinato a migliorare tutto il centro storico e legato ad una nuova toponomastica, cartellonistica turistica e culturale sia ai palazzi nobiliari, alle Chiese, alle Porte storiche e infine ai monumenti architettonici”. Si tratta-ha detto Paletta- della creazione di un vero e proprio itinerario turistico/culturale/religioso, era uno degli obiettivi di questa amministrazione. Entro questo mese di marzo-prosegue il primo cittadino- saranno avviate le procedure per gli affidamenti a ditte specializzate nel settore. Si ringraziano tutti coloro i quali hanno collaborato alla redazione del progetto definitivo- ha concluso il sindaco.

