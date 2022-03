Infermeria piena e panchina cortissima: Juve, la situazione tra Villarreal e Samp

Infermeria piena e panchina cortissima: Juve, la situazione tra Villarreal e SampAlex Sandro, Dybala e Bonucci potrebbero farcela per il Villarreal, come anche Chiellini. Per Zakaria rientro dopo la sosta, McKennie tornerà la prossima stagione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 09 Marzo 2022.

