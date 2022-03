Inter, allarme per De Vrij: affaticamento a un polpaccio. E anche Brozovic…

Inter, allarme per De Vrij: affaticamento a un polpaccio. E anche Brozovic…Il difensore domani sarà sottoposto ad esami, ma è a rischio la sua presenza nella sfida di domenica sera in campionato contro il Torino. Stesso problema anche per il centrocampista continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 09 Marzo 2022.

