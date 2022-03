La giornata dell’8 marzo dedicata alle donne dell’Ucraina

A cento anni dalla festa dedicata alla donna, “Un 8 marzo di guerra che incrocia ancora una volta l’umanità, mortificando il destino e l’identità di tante persone: tante donne tra le vittime, tante alte in fuga o in un’ angosciante attesa di un ritorno”

LaRedazione

Crotone,

mercoledì 09 Marzo 2022.

E’ quanto ha detto la Dirigente Scolastico Serafina Rita Anania preside dell’IPSIA A.M.Barlacchi di Crotone e dell’I.I.S Giuseppe Gangale di Cirò Marina nel presiedere il convegno dal titolo ”Conquiste, vittorie, diritti negati e opportunità: donne che hanno sfidato il tempo”. La giornata internazionale dei diritti delle donne- prosegue la dirigente- diventa oggi un’occasione importante per riflettere non solo sulle conquiste femminili in campo sociale, economico, politico, e culturale, ma anche sui diritti negati, sulle discriminazioni e sulle violenze, di ieri e di oggi, con l’auspicio di consegnare alle generazioni future una società responsabile., in cui uomini e donne possano davvero avere pari opportunità e, nel rispetto delle diversità, riescano a promuovere e a costruire una vera cultura della pace e della solidarietà. Dedichiamo questa giornata alle donne dell’Ucraina non come festeggiamento ma per commemorare le donne che soffrono che fuggono e combattono che non rinunciano alla libertà; la scuola ha concluso la dirigente Anania, ha nel mettere al centro di ogni percorso educativo i valori fondanti della Costituzione italiana e, in particolare, dell’art. 11, al fine di educare ad una cittadina consapevole, al rifiuto della guerra ed alla cultura della pace. Sono stati diversi i contributi realizzati da alunni e docenti per questa giornata dedicata alla donna: la 4 SIA dell’IIS Gangale che ha fatto una excursus sulla ricorrenza storica dell’8 marzo fino al secondo congresso internazionale delle donne del 1919 e alla figura di Anna Maria Mozzoni; la 4 Agraria ha fatto invece una riflessione sulle donne di corte durante la rivoluzione francese; il 4 Liceo classico sempre dell’IIS Gangale ha proposte invece un’antologia di figure emblematiche di donne della storia, della scienza, del diritto, della politica e della cultura; E ancora la terza CAT dell’IIS con un contributo sulle donne della Naso; Il 4 alberghiero con un reportage di alcune donne protagoniste della letteratura francese; Il 4 Turistico sempre dell’IIS Gangale che hanno analizzato la tematica all’interno del fenomeno pubblicitario. Le quinte S ed R del socio sanitario dell’IPSIA di Crotone ha proposto invece il video: ”Women need rights” un excursus storico sui diritti delle donne, dal voto del 46 agli anni 70 con il diritto sull’aborto e sul divorzio. Altro approfondimento da parte dei docenti e alunni delle quinte D ed E settore Meccanico/Termico dal titolo: “Il cuore rosa della Ferrari” che mette in risalto il rapporto donna-economia negli ultimi 70 anni nel settore dell’industria automobilistica in riferimento alla Ferrari e alle sue grandi donne come Mendoza, Scomazzon, Montorsi, Weug, Guastella. E ancora un approfondimento della 5° A e la 4 S Elettronico e Socio Sanitario sul ruolo delle donne nell’ICT; La 4H e la 5H Moda con un excursus della rivoluzione delle donne attraverso la moda della minigonna. Poi il contributo della 5 M/P Odontotecnico/Ottico con un cortometraggio sulla discriminazione femminile sul lavoro dal titolo: ”Non è normale che sia normale”. Al convegno ha preso parte la professoressa delle Pari Opportunità Teresa Bruni; la coordinatrice del dipartimento di Lettere Francesca Mazzitelli, e la professoressa Concetta Masi collaboratrice della dirigente. In occasione della giornata dedicata alle donne, è stata donata all’IPSIA A.M.Barlacchi una tabella raffigurante una donna che in mano tiene il globo della terra realizzato dall’ingegnere Giancarlo Giaquinta insieme agli allievi dell’elettronico fatto con materiali di riciclaggio- Ed infine Alunne e docenti hanno ringraziato la Dirigente Anania per l’attenzione su queste tematiche , per la sensibilità, per l’impegno continuo, per la passione, per l’affetto e per gli insegnamenti continui. Come alunne e donne, non possiamo non essere fiere della nostra Dirigente scolastica, la prof.ssa Serafina Rita Anania, alla guida di ben due Istituti scolastici, un esempio di donna per tutte noi, con una carriera contrassegnata da tante cariche istituzionali tra cui, in particolare, quella di Presidente della Commissione Pari Opportunità provincia di Crotone (2000-2004).

© RIPRODUZIONE RISERVATA