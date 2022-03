Lautaro, prodezza e rabbia: “Inter, pagata l’espulsione di Sanchez. In Champions decidono i dettagli”

Lautaro, prodezza e rabbia: “Inter, pagata l’espulsione di Sanchez. In Champions decidono i dettagli”La delusione del Toro, autore del gran gol vittoria sul Liverpool: “Come a Madrid, un rosso che ci ha condizionato. Ora testa a campionato e Coppa Italia”. Inzaghi in ansia per Brozovic e De Vrij continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

mercoledì 09 Marzo 2022.

Lautaro, prodezza e rabbia: “Inter, pagata l’espulsione di Sanchez. In Champions decidono i dettagli”La delusione del Toro, autore del gran gol vittoria sul Liverpool: “Come a Madrid, un rosso che ci ha condizionato. Ora testa a campionato e Coppa Italia”. Inzaghi in ansia per Brozovic e De Vrij

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA