Furia Al-Khelaifi sugli arbitri di Real-Psg. Urla, pugni alle porte e minacce

giovedì 10 Marzo 2022.

Furia Al-Khelaifi sugli arbitri di Real-Psg. Urla, pugni alle porte e minacceSecondo Marca sarebbero servite alcune persone per allontanare il proprietario del club francese, arrabbiatissimo per il fallo su Donnarumma non fischiato in occasione dell’1-1. Leonardo: “Errore evidente, ma ora niente scuse”

