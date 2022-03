Giroud e Romagnoli recuperati, Ibra okay: Pioli ora ha abbondanza

La Redazione24

,

giovedì 10 Marzo 2022.

Giroud e Romagnoli recuperati, Ibra okay: Pioli ora ha abbondanzaBuone notizie da Milanello: sia il capitano che il francese hanno lavorato in gruppo e saranno convocati con l’Empoli. In infermeria restano solo Kjaer e Bakayoko

