Inter, ecco cosa manca per i rinnovi di Brozo e Perisic. Firme non prima di aprile

La Redazione24

,

giovedì 10 Marzo 2022.

Inter, ecco cosa manca per i rinnovi di Brozo e Perisic. Firme non prima di aprileIl club ha fatto un sacrificio per andare incontro ai croati e ora attende una risposta. Per Epic pronto un quadriennale a 6 milioni più bonus. A Ivan offerto un anno più uno a 4 milioni

