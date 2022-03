La magica notte di Benzema e Re Carlo. Psg, troppa presunzione

La magica notte di Benzema e Re Carlo. Psg, troppa presunzionePartita incredibile al Bernabeu con un Benzema straordinario: tre gol e Real ai quarti di Champions. Eliminato il Psg che, dopo l’1-0 dell’andata, si era portato in vantaggio con Mbappé nel primo tempo. Cambia tutto al 61′ per un errore di Donnarumma. Il commento del vicedirettore Andrea Di Caro, in studio con Chiara Soldi

