Milan, grandi manovre in mediana. Per Sanches pronto un quinquennale

Milan, grandi manovre in mediana. Per Sanches pronto un quinquennaleCon Kessie in uscita ormai sicura e Bakayoko incerto, il centrocampo cambierà faccia: Adli è già rossonero, il portoghese è in cima alla lista di Maldini (e costa almeno 20 milioni) continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 10 Marzo 2022.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

