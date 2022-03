E’ derby primato anche sugli spalti. Verso il tutto esaurito per Inter-Fiorentina

E’ derby primato anche sugli spalti. Verso il tutto esaurito per Inter-FiorentinaIl Milan punta a 50mila spettatori per il match di domani con l’Empoli, i nerazzurri hanno già raggiunto la fatidica quota per l’anticipo del 19 con la Viola. Resta il terzo anello in promozione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 11 Marzo 2022.

E’ derby primato anche sugli spalti. Verso il tutto esaurito per Inter-FiorentinaIl Milan punta a 50mila spettatori per il match di domani con l’Empoli, i nerazzurri hanno già raggiunto la fatidica quota per l’anticipo del 19 con la Viola. Resta il terzo anello in promozione

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA