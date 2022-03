Gasperini riaccende la polemica sul campionato: “All’Atalanta fatte cose pesantissime”

Gasperini riaccende la polemica sul campionato: “All’Atalanta fatte cose pesantissime”Gasp soddisfatto per prestazione e vittoria: “Avremmo firmato alla vigilia per andare in Germania con due risultati a disposizione”. Sui torti subiti: “Abbiamo sempre giocato con grande rispetto dell’avversario, rispetto che nei nostri confronti non c’è stato” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 11 Marzo 2022.

Gasperini riaccende la polemica sul campionato: “All’Atalanta fatte cose pesantissime”Gasp soddisfatto per prestazione e vittoria: “Avremmo firmato alla vigilia per andare in Germania con due risultati a disposizione”. Sui torti subiti: “Abbiamo sempre giocato con grande rispetto dell’avversario, rispetto che nei nostri confronti non c’è stato”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA