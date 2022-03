Inter, Brozovic ancora a parte. Ma col Torino torna il centrocampo titolare

Inter, Brozovic ancora a parte. Ma col Torino torna il centrocampo titolareIl croato non forza dopo l’affaticamento al polpaccio di Liverpool, ma domenica Inzaghi riavrà anche Barella. D’Ambrosio per De Vrij, Dzeko e Lautaro in attacco continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 11 Marzo 2022.

Inter, Brozovic ancora a parte. Ma col Torino torna il centrocampo titolareIl croato non forza dopo l’affaticamento al polpaccio di Liverpool, ma domenica Inzaghi riavrà anche Barella. D’Ambrosio per De Vrij, Dzeko e Lautaro in attacco

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA