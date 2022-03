Latifi, che paura! La sua Williams va in fiamme

Video test Formula 1 in Bahrein, la Williams di Latifi va in fiammeBrutto incendio dalle prese freni posteriori della Williams di Latifi durante i test di Formula 1 in Bahrain. Il pilota canadese è subito sceso dall’auto e ha aiutato a spegnere le fiamme con l’estintore. La sessione è stata sospesa, poi la scuderia inglese […]

venerdì 11 Marzo 2022.

