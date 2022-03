Zoff lo salva: “Lasciatelo parare, l’errore non è suo. E ci porti in Qatar”

Zoff salva Donnarumma: “Lasciatelo parare, l’errore non è suo. E ci porti in Qatar”L’ex portiere difende Gigio: “Resta fra i migliori. Certe costruzioni dal basso non le capirò mai” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 11 Marzo 2022.

Zoff salva Donnarumma: “Lasciatelo parare, l’errore non è suo. E ci porti in Qatar”L’ex portiere difende Gigio: “Resta fra i migliori. Certe costruzioni dal basso non le capirò mai”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA