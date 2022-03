Il Villarreal vince con il solito Parejo ed è pronto per la Juve

Il Villarreal vince con il solito Parejo ed è pronto per la JuveL’avversario dei bianconeri piega 1-0 il Celta Vigo con un buon secondo tempo. Per la sfida di Torino in forte dubbio Gerard Moreno e Foyth, recuperabile Capoue continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 12 Marzo 2022.

