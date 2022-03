Incendio Isola Capo Rizzuto, due auto avvolte dalle fiamme: intervenuti i Vigili del Fuoco di Crotone

Questa notte intorno all’ore 01.20 chiamata alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone, segnalava un incendio auto, in località Santa Anastasia di Isola Capo Rizzuto

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

sabato 12 Marzo 2022.

All’arrivo sul posto delle squadre del vigili del fuoco, una della centrale di Crotone ed una del distaccamento di S. Anna, la situazione si presentava critica, vi erano all’interno di un recinto di una abitazione due auto, un’Audi A3 ed una Peugeot, totalmente avvolte dalle fiamme, in maniera più repentina possibile si procedeva allo spegnimento evitando il propagarsi dell’incendio e mettendo successivamente la sono circostante in sicurezza, sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri di Isola Capo Rizzuto.

