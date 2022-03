Milan, sai già come si fa: 10 giornate alla fine, ecco com’è andata in passato

La Redazione24

,

sabato 12 Marzo 2022.

Milan, sai già come si fa: 10 giornate alla fine, ecco com’è andata in passatoInizia la volata finale della Serie A, con le ultime 10 giornate decisive per assegnare lo scudetto. Il Milan capolista inizia affrontando l’Empoli ed è atteso da un solo scontro diretto, contro l’Atalanta, alla penultima giornata. Ma come si è comportata la squadra di Pioli nelle ultime 2 stagioni negli ultimi 900 minuti di campionato? Ecco come è andata

