Morata, l’autogol di Yoshida e l’errore di Candreva: il film del match

La Redazione24

,

sabato 12 Marzo 2022.

Morata, l’autogol di Yoshida e l’errore di Candreva: il film di Samp-JuveLe immagini della vittoria per 3-1 della Juventus sul campo della Sampdoria: autogol di Yoshida e doppietta di Morata per i bianconeri, punizione di Sabiri per la squadra di Giampaolo.

