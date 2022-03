Bambini ucraini a Cirò, la conseguenza della guerra giunge fino a noi con tutta la sua disperazione

Sono stati registrati presso i nostri uffici due minori provenienti dall ‘Ucraina e scappati da questa guerra assurda” -ha detto il sindaco Francesco Paletta

LaRedazione

Cirò,

domenica 13 Marzo 2022.

“Sono stati accolti presso un loro congiunto- prosegue il primo cittadino- che si trova nel nostro paese ed ho dato loro la massima disponibilità per ogni cosa. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare altri bambini che accoglieremo nel migliore dei modi, dimostrando il nostro senso di accoglienza, avendo dato la disponibilità alla Prefettura di Crotone. Anche la scuola è stata avvisata e nei prossimi giorni vedremo come organizzare il loro ingresso nei vari Istituiti. La speranza è che tutto questo possa finire al più presto- ha concluso il sindaco. Una guerra insensata e assurda nel cuore dell’Europa ad un passo di una terza guerra mondiale nonostante il ripudio la guerra come recita l’articolo 11 della nostra costituzione sempre più attuale: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA