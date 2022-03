Calcio Crotone U16 e U15, un successo ed un pareggio contro la Reggina

Under 16: Crotone-Reggina – Under 15: Crotone-Reggina

La Redazione

Crotone,

domenica 13 Marzo 2022.

Under 16: Crotone-Reggina 1-1

CROTONE: Martino; De Marco, Le Pera, Tosto, Milano, Galardo, Tropea, De Gennaro (32’st Geremicca), Ambrogio, Greco (20’pt Russo), Calabro. All. Laratta

REGGINA: Lagonigro; Marcianò, Bombaci, Curulla, Morra (28’st Villari), Simonetta (13’st Gatto), Briganti (1’st Antoci), Giampaolo, Casile, Farcomeni (33’st Romano), Pagni. All. Zito

Arbitro: Mellino di Crotone

Reti: 10’pt Greco (C), 16’pt Giampaolo (R)

Ammoniti: Simonetta, Farcomeri e Girasole (R)

Under 15: Crotone-Reggina 3-0

CROTONE: Stassi; Piperis, Ruggiero, Mirarchi, Pesce, Pagano, Buonaccorsi (35’st Parise), Maiolo (35’st Battigaglia), Frasca, Fratto (33’st Campanella), Basso (33’st Romeo). All. Marsala

REGGINA: De Lorenzo; Misefari, Cosmano (16’st Panuccio), Guerrisi, Ramondino (1’st Longo), Greco, Parafioriti (16’st Zagari), Veron (10’st Brutto), Cosentino, Gatto (10’st Gatto G.), Tortiello (1’st Malara). All. Cassalia

Arbitro: Elgorch di Rossano

Reti: 16’pt Basso, 34’pt Buonaccorsi, 34’st Frasca

Ammoniti: Guerrisi e Parafioriti (R)

© RIPRODUZIONE RISERVATA