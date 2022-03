L’associazione musicale “Euterpe” e il Corpo Bandistico “Città di Cirò”, aderiscono alla raccolta beni per il popolo ucraino

L’ “Euterpe” e il Corpo Bandistico “Città di Cirò”, nel manifestare Solidarietà e Vicinanza al popolo Ucraino, hanno aderito all’iniziativa per la raccolta beni di prima necessita, insieme a tutte le Associazioni Cirotane e all’istituto Omnicomprensivo Luigi Lilio

Cirò,

domenica 13 Marzo 2022.

Raccolta beni di prima necessita da inviare agli abitanti e maggiormente ai bambini Ucraini che stanno subendo ingiustamente e ferocemente una guerra che sta causando morte e distruzione. Chi vuole aderire all’iniziativa può farlo nella Sede della Pro Loco , sita nel Museo Cittadino, nei giorni di Martedi e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 , Sabato solo di mattina. Grazie anticipatamente a quanti aderiranno all’iniziativa -scrivono in una nota il presidente Luigi Dell’Aquila ed il Maestro Nicodemo Giorno. C’è bisogno – si legge in una nota del presidente Dell’Aquila- di medicinali, alimenti per bambini, pannolini, generi alimentari non deteriorabili, prodotti per l’igiene, no a vestiti e giocattoli. La solidarietà e la vicinanza del popolo cirotano si è già messo in moto grazie alla sua sensibilità sta dando già buoni risultati.

