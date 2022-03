Riserva a chi? La favola di “Pierino” Kalulu: “Ho lavorato duro per arrivare a tutto questo”

Riserva a chi? La favola di “Pierino” Kalulu: “Ho lavorato duro per arrivare a tutto questo”Il difensore del Milan che ha dato i tre punti contro l’Empoli: “Terzino o centrale? Io mi sento difensore e vuol dire che devo essere in grado di giocare in tutte le posizioni” continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

domenica 13 Marzo 2022.

Riserva a chi? La favola di “Pierino” Kalulu: “Ho lavorato duro per arrivare a tutto questo”Il difensore del Milan che ha dato i tre punti contro l’Empoli: “Terzino o centrale? Io mi sento difensore e vuol dire che devo essere in grado di giocare in tutte le posizioni”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA