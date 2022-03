Torreira lancia la Fiorentina: 1-0 al Bologna in 10 per quasi un’ora

Torreira lancia la Fiorentina: 1-0 al Bologna in 10 per quasi un’oraDoppio giallo a Bonifazi nel primo tempo, dopo i legni colpiti da Soriano e Orsolini. I viola attaccano ma passano solo al 70′ col gol in mischia dell’uruguaiano. Infortunio per Bonaventura continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 13 Marzo 2022.

